Зеленский пообещал миллион FPV-дронов в 2024 году. Министр огласил план по БпЛА на будущее

Глава Минстратегпрома Камышин заявил, что Украина в декабре начала производить более 50 000 FPV-дронов в месяц

Александр Камышин (Фото: Минстратегпром)

Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин назвал планы по производству дронов на 2024 год. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, 19 декабря президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов — он уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны.

Камышин заявил, что уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

Кроме FPV в 2024 году планируется выпустить более 10 000 ударных дронов средней дальности (сотни км), а также свыше 1000 дронов с дальностью полета за 1000 км.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", — подчеркнул министр.

19 декабря в Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов на фронте.

Появились фото и видео полета украинского "шахеда". Это дрон-камикадзе AQ 400 Scythe.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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