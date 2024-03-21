Австралія долучається до коаліції безпілотників для України

Прапор Австралії (Фото: EPA)

Австралія приєднується до "коаліції безпілотників" для України. Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлз на спільній пресконференції з держсекретарем з питань оборони Великобританії Грантом Шаппсом, як передає The Guardian.

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"Сьогодні ми оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з надання Україні безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", — повідомив Марлз.

Він додав, що для Австралії цей крок є важливою можливістю "продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".

Рішення про створення коаліції безпілотників ухвалили Україна та Латвія під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

25 січня до коаліції дронів доєднались Велика Британія та Швеція.

15 лютого стало відомо, що Британія та Латвія очолять коаліцію та нададуть Україні тисячі безпілотників на $250 млн.

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