Австралія долучається до коаліції безпілотників для України
Австралія приєднується до "коаліції безпілотників" для України. Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлз на спільній пресконференції з держсекретарем з питань оборони Великобританії Грантом Шаппсом, як передає The Guardian.
"Сьогодні ми оголошуємо, що Австралія братиме участь у коаліції з надання Україні безпілотників, яку очолюють Сполучене Королівство та Латвія", — повідомив Марлз.
Він додав, що для Австралії цей крок є важливою можливістю "продовжувати робити свій внесок у зусилля, щоб Україна зберегла курс і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах".
Рішення про створення коаліції безпілотників ухвалили Україна та Латвія під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.
- 25 січня до коаліції дронів доєднались Велика Британія та Швеція.
- 15 лютого стало відомо, що Британія та Латвія очолять коаліцію та нададуть Україні тисячі безпілотників на $250 млн.
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