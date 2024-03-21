Флаг Австралии (Фото: EPA)

Австралия присоединяется к "коалиции беспилотников" для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз на совместной пресс-конференции с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом, как передает The Guardian.

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"Сегодня мы объявляем, что Австралия примет участие в коалиции по предоставлению Украине беспилотников, которую возглавляют Соединенное Королевство и Латвия", — сообщил Марлз.

Он добавил, что для Австралии этот шаг является важной возможностью "продолжать вносить свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях".

Решение о создании коалиции беспилотников приняли Украина и Латвия во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

25 января к коалиции дронов присоединились Великобритания и Швеция.

15 февраля стало известно, что Британия и Латвия возглавят коалицию и предоставят Украине тысячи беспилотников на $250 млн.

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