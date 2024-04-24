Коалиция дронов уже собрала для Украины почти 500 млн евро – министр обороны Латвии

FPV-дрон (Фото: Facebook Михаила Федорова)

Инициированная Латвией коалиция беспилотников собрала около 500 млн евро на дроны для Вооруженных Сил Украины. Об этом министр обороны страны Андрис Спрудс сообщил в X (Twitter).

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По его словам, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке беспилотников для ВСУ на 400 млн евро. Канада инвестирует в инициативу 70 млн евро. Латвия объявила о предоставлении 10 млн евро. И еще 3 млн евро выделила Литва.

"И это только начало. Идут активные переговоры с другими странами коалиции беспилотников", – подчеркнул Спрудс.

16 января Спрудс заявил, что Латвия работает над созданием коалиции из почти 20 стран, чтобы предоставить Украине тысячи беспилотников.

25 января в Минобороны сообщили, что Швеция и Великобритания присоединились к коалиции дронов.

15 февраля британское правительство сообщило, что Великобритания и Латвия возглавят коалицию беспилотников, в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн.

21 марта министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что страна присоединяется к коалиции дронов.

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