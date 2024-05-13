Эстония предоставит Украине оборудование для усиления киберпространства
Эстония передаст Украине средства для усиления собственного киберпространства в рамках IТ-коалиции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
"Эстония – стратегический партнер для Украины, и я благодарю за ее солидерство в ІТ-коалиции. Благодаря совместной работе мы значительно усиливаем возможности наших киберспециалистов", – заявила Черногоренко на встрече с заместителем командующего Киберкомандованием Сил обороны Эстонии Михкелем Тикком и руководителем департамента киберполитики и координатором IТ-коалиции со стороны Минобороны страны Лаурой Оолуп.
"Помимо кинетических угроз, российская агрессия охватывает также и киберпространство. Мы готовы коллективно поддержать Украину необходимыми средствами для получения преимущества на поле боя и обмена опытом в рамках нашего стратегического партнерства", – отметила Оолуп.
- 2 мая военно-морские силы ВСУ включили в состав флота два патрульных катера, которые передала Эстония.
- 3 мая Минобороны сообщило, что IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом передала ВСУ оборудование на 900 000 евро.
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