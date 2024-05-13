Эстония предоставит Украине оборудование для усиления киберпространства

Встреча делегаций Украины и Эстонии (Фото: Минобороны)

Эстония передаст Украине средства для усиления собственного киберпространства в рамках IТ-коалиции. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"Эстония – стратегический партнер для Украины, и я благодарю за ее солидерство в ІТ-коалиции. Благодаря совместной работе мы значительно усиливаем возможности наших киберспециалистов", – заявила Черногоренко на встрече с заместителем командующего Киберкомандованием Сил обороны Эстонии Михкелем Тикком и руководителем департамента киберполитики и координатором IТ-коалиции со стороны Минобороны страны Лаурой Оолуп.

"Помимо кинетических угроз, российская агрессия охватывает также и киберпространство. Мы готовы коллективно поддержать Украину необходимыми средствами для получения преимущества на поле боя и обмена опытом в рамках нашего стратегического партнерства", – отметила Оолуп.

СПРАВКА IТ-коалиция — это группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Минобороны и ВСУ в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. В ее рамках уже удалось собрать финансовых и материальных взносов более чем на 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются. IТ-коалиция — это группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Минобороны и ВСУ в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. В ее рамках уже удалось собрать финансовых и материальных взносов более чем на 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются.

2 мая военно-морские силы ВСУ включили в состав флота два патрульных катера, которые передала Эстония.

3 мая Минобороны сообщило, что IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом передала ВСУ оборудование на 900 000 евро.

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