Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним – Минобороны страны

ЗРК "Мистраль" (Фото: Министерство обороны Эстонии)

Эстония предоставит Вооруженным Силам Украины зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия "Мистраль" и ракеты к ним. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

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"Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить жестокую атаку России, и в прямых интересах безопасности Эстонии также способствовать этому вместе со своими союзниками", – заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

Он отметил, что Таллин составил пакет помощи таким образом, чтобы Украина "получила от него максимальную пользу без ущерба для боеготовности Сил обороны Эстонии".

Точное количество предоставленных ЗРК не разглашается из соображений безопасности, подчеркнули в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве напомнили, что ранее Эстония предоставила Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артснаряды, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, автомобили, средства связи, полевые госпитали (в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

СПРАВКА "Мистраль" – современный ракетно-зенитный комплекс, который был разработан и создан во Франции компанией MBDA. Он предназначен для поражения целей, которые находятся на малой высоте (до трех км), в том числе вертолетов и самолетов. Однако последние испытания этого оружия показали, что оно с легкостью уничтожает корабли и катера.

26 апреля Минобороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров.

13 мая Минобороны сообщило, что Эстония передаст Украине средства для усиления собственного киберпространства в рамках ІТ-коалиции.

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