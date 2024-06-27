З'явився вміст безпекових угод України з Євросоюзом, Естонією та Литвою

Договори були укладені між Україною, ЄС, Литвою та Естонією 27 червня у Брюсселі. Загалом Україна підписала вже 20 подібних документів з союзниками

Шарль Мішель, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем уклали 27 червня безпекову угоду між Україною та Євросоюзом. Пресслужба Офісу президента коротко описала її положення.

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"Ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років", – йдеться у повідомленні.

→ ЄС гарантує Україні стійку і довгострокову підтримку військовим обладнанням, допомогу в проведенні оборонної реформи, співпрацю в оборонній промисловості, допомогу в кіберзахисті, підтримку енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідданими тощо.

→ Європейські союзники надаватимуть Україні макрофінансову і гуманітарну допомогу, а також підтримку у відновленні країни.

→ Київ, своєю чергою, зобовʼязується продовжувати реформи, посилити прозорість і підзвітність щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС та його країн.

→ Україна та ЄС проведуть швидкі консультації для визначення потреб України у разі можливої майбутньої агресії.

→ Підтверджується готовність усіх держав-членів посилювати санкції ЄС проти РФ, боротися зі спробами їх обійти, а також співпрацювати в протидії гібридним та кіберзагрозам і забезпеченні вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Також Україна уклала безпековий договір з Естонією та Литвою.

Таллінн згідно з угодою зобов'язується надати Україні оборонну допомогу на понад 100 млн євро у 2024 році та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж 10 років. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25% ВВП щороку впродовж 2024—2027 років на військову підтримку.

Україна також отримає від естонських союзників гаубиці калібру 122 і 155 мм, протитанкові ракетні комплекси, ракети, міни, гранатомети, безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби.

Володимир Зеленський та Кая Каллас (Фото: ОП)

Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави.

Володимир Зеленський та Гітанас Науседа (Фото: ОП)

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією та Литвою.

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