Угода зі США. Україна отримає від Вашингтона ескадрильї літаків, не тільки F-16

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з Джо Байденом після підписання угоди

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Безпекова угода, підписана між Україною та США, міститиме, зокрема, зобов'язання Вашингтона у постачанні Києву "ескадрилій бойових літаків". Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з американським колегою Джо Байденом.

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"В угоді чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України, спрямовані на перемогу в цій війні. Угода містить положення про передові оборонні системи, такі як Patriot та ескадрильї винищувачів – саме так, у множині, ескадрильї – включно, але не обмежуючись, F-16", – сказав він.

У документі також детально прописані постачання необхідного озброєння, його спільне виробництво і зміцнення оборонних галузей України та США шляхом кооперації.

"Це забезпечить не лише безпеку, але й нові хороші робочі місця для українців та американців", – додав глава держави.

28 квітня 2024 року Зеленський заявив, що безпекова угода України зі США має бути найсильнішою з-поміж вже укладених ідентичних договорів з іншими союзниками.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією й Норвегією та Японією.

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