Зеленський та Байден уклали двосторонню безпекову угоду

Договір був підписаний на полях саміту "Групи семи" в Італії 13 червня

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: Білий дім)

Президент Володимир Зеленський ввечері 13 червня підписав з американським колегою Джо Байденом двосторонню безпекову угоду. Про це повідомляє Reuters.

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Угода має стати кроком на шляху до "майбутнього членства України в НАТО" та підтверджує підтримку Сполученими Штатами Києва в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

У разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу американські та українські посадовці, згідно з угодою, зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні.

Крім того, США зобов'язуються надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки і оборони, "здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію".

Повний текст угоди буде опубліковано на сайті Офісу президента.

28 квітня 2024 року Зеленський заявив, що безпекова угода України зі США має бути найсильнішою з-поміж вже укладених ідентичних договорів з іншими союзниками.

Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією та Японією.

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