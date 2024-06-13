Україна та Японія уклали двосторонню безпекову угоду – текст
Президент Володимир Зеленський та прем'єр Японії Фуміо Кішіда підписали безпековий договір між двома країнами. Текст угоди опублікувала пресслужба Офісу президента.
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Це перший двосторонній договір, укладений між Україною та країною, яка не є членом НАТО і є країною Тихоокеанського регіону.
Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.
Як і попередні ідентичні угоди, цей документ фіксує довгострокові напрямки співпраці Японії та України. Зокрема, йдеться про співпрацю у сферах безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.
Згідно з документом, Японія:
→ передаватиме Україні нелетальне озброєння, з урахуванням своїх конституційних обмежень;
→ розвиватиме з Україною співпрацю у межах коаліцій з інформаційних технологій та розмінування;
→ забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів;
→ співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів;
→ допомагатиме Україні з відбудовою та відновленням інфраструктури.
- Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.
- Сьогодні, 13 червня, така ж угода очікується з США. Україна покладає на неї великі сподівання і прагне, щоб та була взірцевою.
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