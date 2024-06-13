Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности – текст

Владимир Зеленский подписал его с премьером Японии Фумио Кишидой 13 июня

Фумио Кишида и Владимир Зеленский (фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский и премьер Японии Фумио Кишида подписали договор о безопасности между двумя странами. Текст соглашения опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Это первый двусторонний договор, заключенный между Украиной и страной, которая не является членом НАТО и является страной Тихоокеанского региона.

Как и в предыдущих идентичных соглашениях, этот документ фиксирует долгосрочные направления сотрудничества Японии и Украины. В частности, речь идет о сотрудничестве в сферах безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления.

Согласно документу, Япония:

→ будет передавать Украине нелетальное оружие с учетом своих конституционных ограничений;

→ будет развивать с Украиной сотрудничество в рамках коалиций по информационным технологиям и разминированию;

→ будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов;

→ будет сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей;

→ помогать Украине с восстановлением инфраструктуры.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Сегодня, 13 июня, такое же соглашение ожидается с США. Украина возлагает на него большие надежды и стремится, чтобы оно было образцовым.

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