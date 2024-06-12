Соглашение о безопасности не будет содержать финансовых обязательств со стороны США – CNN

Флаги США и Украины (Фото: Офис президента)

Будущее соглашение о безопасности между США и Украиной не будет содержать конкретных финансовых обязательств со стороны Вашингтона относительно поддержки Киева. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, ознакомленных с содержанием переговоров.

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По их словам, в то же время в приложении к соглашению будет изложено, как администрация президента США Джо Байдена планирует работать с Конгрессом по выполнению обязательств в сфере безопасности, в частности по долгосрочному финансированию для поддержки обороны Украины.

Кроме того, документ будет обязывать США в течение 10 лет продолжать обучение украинских военнослужащих, развивать сотрудничество в производстве оружия и военного оборудования, оказывать военную помощь и усиливать разведданные, пишут журналисты.

Также собеседники рассказали, что соглашение могут подписать на полях саммита G7, который 13 июня стартует в Италии. Они отметили, что договор о безопасности будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".

30 мая стало известно, что за несколько дней до Саммита мира Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Норвегией и Исландией.

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