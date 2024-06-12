Безпекова угода не міститиме конкретних фінансових зобов'язань з боку США щодо України – CNN

Прапори США і України (Фото: Офіс президента)

Майбутня безпекова угода між США та Україною не міститиме конкретних фінансових зобов'язань з боку Вашингтона щодо підтримки Києва. Про це повідомило видання CNN з посиланням на двох неназваних співрозмовників, ознайомлених зі змістом перемовин.

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За їхніми словами, водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація президента США Джо Байдена планує працювати з Конгресом над виконанням зобов'язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України.

Крім того, документ зобов'язуватиме США протягом 10 років продовжувати навчання українських військовослужбовців, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, надавати військову допомогу та посилювати обмін розвідданими, пишуть журналісти.

Також співрозмовники видання розповіли, що угоду можуть підписати на полях саміту G7, який 13 червня стартує в Італії. Вони зазначили, що безпековий договір буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

ДОПОВНЕНО О 19:05. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу повідомив, що США та Україна 13 червня підпишуть двосторонню безпекову угоду.

"Завтра президент Байден і президент Зеленський сядуть, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі лідери підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка свідчитиме, що наша підтримка триватиме довго в майбутньому", - заявив Салліван.

30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.

Аналогічні угоди були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Норвегією та Ісландією.

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