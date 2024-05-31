Нардеп Мережко: Укладення безпекових угод демонструє розуміння, що Україна – щит Європи

Олександр Мережко (пресслужба Слуги народу)

Укладення двосторонніх безпекових угод України з іншими державами набирає обертів, і вони демонструють чітке розуміння країн, що Україна захищає всю Європу від російської навали. Про це в коментарі LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Мережко сказав, що ці угоди необхідні для України для посилення обороноздатності та є "своєрідними гарантіями безпеки до набуття Україною повноправного членства в НАТО".

"Ці угоди є проявом солідарності з Україною і демонструють чітке розуміння країнами, з якими Україна уклала ці угоди, що безпека всіх держав Європи залежить зараз від успіху України на полі бою, що Україна є щитом Європи й захищає всю Європу від російської навали", – наголосив нардеп.

Він також звернув увагу на те, що навіть "відносно невеличкі країни Північної Європи" намагаються надати Україні максимальну військово-технічну допомогу, а це є гарним прикладом для всіх країн світу.

28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку: серед іншого, Бельгія виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову підтримку у 2024 році.

31 травня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами: впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро).

Також Україна вже має безпекові угоди з Данією та Фінляндією. Згідно з угодою, у 2024 році військова допомога Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро, а фінський уряд пообіцяв довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблення співпраці з Києвом у політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.

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