Допомога на 6,5 млрд євро, авіація та інше: Україна та Швеція підписали безпекову угоду

В межах договору Швеція передасть спеціалізовані літаки ASC 890, та в перспективі — літаки JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням

Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

31 травня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами: впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Про це повідомив Офіс президента.

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Ця сума становитиме приблизно 2,2 млрд євро на рік та зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

У переліку військової допомоги будуть:

→ авіація та протиповітряна оборона;

→ бронетехніка;

→ артилерія;

→ посилення морської безпеки;

→ сприяння розмінуванню;

→ безпілотні апарати.

В ОП зазначили, що країна вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Також Швеція передає спеціалізовані літаки ASC 890, та в перспективі — літаки JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Окрім цього, Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки:

→ "формули миру" Зеленського;

→ санкцій;

→ відшкодування збитків;

→ притягнення агресора до відповідальності;

→ допомоги в економічному відновленні, відбудові та захисті критичної інфраструктури.

31 травня президент Володимир Зеленський прибув до Стокгольма, де візьме участь у третьому саміті Україна — Північна Європа та підпише три безпекові угоди.