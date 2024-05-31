Допомога на 6,5 млрд євро, авіація та інше: Україна та Швеція підписали безпекову угоду
31 травня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами: впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Про це повідомив Офіс президента.
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Ця сума становитиме приблизно 2,2 млрд євро на рік та зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.
У переліку військової допомоги будуть:
→ авіація та протиповітряна оборона;
→ бронетехніка;
→ артилерія;
→ посилення морської безпеки;
→ сприяння розмінуванню;
→ безпілотні апарати.
В ОП зазначили, що країна вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.
Також Швеція передає спеціалізовані літаки ASC 890, та в перспективі — літаки JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.
Окрім цього, Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні.
Окремі блоки угоди стосуються підтримки:
→ "формули миру" Зеленського;
→ санкцій;
→ відшкодування збитків;
→ притягнення агресора до відповідальності;
→ допомоги в економічному відновленні, відбудові та захисті критичної інфраструктури.
31 травня президент Володимир Зеленський прибув до Стокгольма, де візьме участь у третьому саміті Україна — Північна Європа та підпише три безпекові угоди.
- Україна вже має безпекові угоди з Данією та Фінляндією. Згідно з угодою, у 2024 році військова допомога Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро, а фінський уряд пообіцяв довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблення співпраці з Києвом у політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
- 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку: серед іншого, Бельгія виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову підтримку у 2024 році.
- 30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.