Помощь на €6,5 млрд, авиация и прочее: Украина и Швеция подписали договор о безопасности

В рамках договора Швеция передаст специализированные самолеты ASC 890, и в перспективе – самолеты JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

31 мая президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами: в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Об этом сообщил Офис президента.

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Эта сумма составит около 2,2 млрд евро в год и будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.

В перечне военной помощи будут:

→ авиация и противовоздушная оборона;

→ бронетехника;

→ артиллерия;

→ усиление морской безопасности;

→ содействие разминированию;

→ беспилотные аппараты.

В ОП отметили, что страна уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, в отношении которых партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Также Швеция передает специализированные самолеты ASC 890, и в перспективе – самолеты JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Кроме этого, Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки:

→ "формулы мира" Зеленского;

→ санкций;

→ возмещения убытков;

→ привлечения агрессора к ответственности;

→ помощи в экономическом восстановлении, реконструкции и защите критической инфраструктуры.

31 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм, где примет участие в третьем саммите Украина – Северная Европа и подпишет три соглашения о безопасности.