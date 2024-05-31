Помощь на €6,5 млрд, авиация и прочее: Украина и Швеция подписали договор о безопасности
31 мая президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами: в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Об этом сообщил Офис президента.
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Эта сумма составит около 2,2 млрд евро в год и будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.
В перечне военной помощи будут:
→ авиация и противовоздушная оборона;
→ бронетехника;
→ артиллерия;
→ усиление морской безопасности;
→ содействие разминированию;
→ беспилотные аппараты.
В ОП отметили, что страна уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, в отношении которых партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.
Также Швеция передает специализированные самолеты ASC 890, и в перспективе – самолеты JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
Кроме этого, Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в нашей стране.
Отдельные блоки соглашения касаются поддержки:
→ "формулы мира" Зеленского;
→ санкций;
→ возмещения убытков;
→ привлечения агрессора к ответственности;
→ помощи в экономическом восстановлении, реконструкции и защите критической инфраструктуры.
31 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм, где примет участие в третьем саммите Украина – Северная Европа и подпишет три соглашения о безопасности.
- Украина уже имеет соглашения о безопасности с Данией и Финляндией. Согласно договору, в 2024 году военная помощь Дании составит не менее 1,8 млрд евро, а финское правительство пообещало долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубление сотрудничества с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.
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- 30 мая стало известно, что за несколько дней до Саммита мира президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами.