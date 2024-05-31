Зеленский в Стокгольме подпишет сразу три соглашения о безопасности

Президент отметил, что ключевыми приоритетами Украины на саммите со странами Северной Европы будет ПВО

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

31 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Стокгольм, где примет участие в третьем саммите Украина – Северная Европа. Также он подпишет три соглашения о безопасности.

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Эти соглашения, по словам президента, зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

Зеленский отметил, что ключевыми приоритетами Украины на саммите со странами Северной Европы будет ПВО, а именно: больше систем, совместные оборонные производства.

На саммите обсудят обеспечение украинских войск оружием, а также глобальную работу "ради принуждения России к миру".

В Стокгольме президент встретится с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

Также Зеленский встретится с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Лидеры пообщаются как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах.

Среди указанных стран Украина уже имеет соглашения о безопасности с Данией и Финляндией. Согласно договору, в 2024 году военная помощь Дании составит не менее 1,8 млрд евро, а финское правительство пообещало долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубление сотрудничества с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.