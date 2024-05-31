Зеленський у Стокгольмі підпише одразу три безпекові угоди
31 травня президент Володимир Зеленський прибув до Стокгольма, де візьме участь у третьому саміті Україна — Північна Європа. Також він підпише три безпекові угоди.
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Ці угоди, за словами президента, зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період.
Зеленський зазначив, що ключовими пріоритетами України на саміті з країнами Північної Європи буде ППО, а саме: більше систем, спільні оборонні виробництва.
На саміті обговорять забезпечення українських військ зброєю, а також глобальну роботу "заради примусу Росії до миру".
У Стокгольмі президент зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.
Також Зеленський зустрінеться з королем Швеції Карлом XVI та представниками оборонних компаній.
Лідери поспілкуються як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.
З-поміж названих країн Україна вже має безпекові угоди з Данією та Фінляндією. Згідно з угодою, у 2024 році військова допомога Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро, а фінський уряд пообіцяв довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблення співпраці з Києвом у політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
- 28 травня Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку: серед іншого, Бельгія виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову підтримку у 2024 році.
- 30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.