Нардеп Мережко: Соглашения по безопасности демонстрируют понимание, что Украина – щит ЕС

Александр Мережко (прессслужба Слуги народа)

Заключение двусторонних соглашений по безопасности Украины с другими государствами набирает обороты и они демонстрируют четкое понимание стран, что Украина защищает всю Европу от российского нашествия. Об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Мережко заявил, что эти соглашения необходимы для Украины для усиления обороноспособности и являются "своеобразными гарантиями безопасности до обретения Украиной полноправного членства в НАТО".

"Эти соглашения являются проявлением солидарности с Украиной и демонстрируют четкое понимание странами, с которыми Украина заключила эти соглашения, что безопасность всех государств Европы зависит сейчас от успеха Украины на поле боя, что Украина является щитом Европы и защищает всю Европу от российского нашествия", – подчеркнул нардеп.

Он также обратил внимание на то, что даже "относительно небольшие страны Северной Европы" пытаются предоставить Украине максимальную военно-техническую помощь, а это является хорошим примером для всех стран мира.

28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке: среди прочего, Бельгия выделит Украине не менее 977 млн евро на военную поддержку в 2024 году.

31 мая президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами: в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро).

Также Украина уже имеет соглашения о безопасности с Данией и Финляндией . Согласно соглашению, в 2024 году военная помощь Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро, а финское правительство пообещало долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубление сотрудничества с Киевом в политической, финансовой, гуманитарной отраслях и в сфере реформ.

30 мая стало известно, что за несколько дней до Саммита мира президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Читайте также: Зеленский в Стокгольме подпишет сразу три соглашения о безопасности