Зеленский и Байден заключили двустороннее соглашение о безопасности

Договор был подписан на полях саммита "Группы семи" в Италии 13 июня.

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Белый дом)

Президент Владимир Зеленский вечером 13 июня подписал с американским коллегой Джо Байденом двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает Reuters.

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Соглашение должно стать шагом на пути к "будущему членству Украины в НАТО" и подтверждает поддержку Соединенными Штатами Киева в защите суверенитета и территориальной целостности.

В случае вооруженного нападения на Украину или угрозы такого нападения американские и украинские чиновники, согласно соглашению, встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться и определить, какие дополнительные оборонные нужды нужны Украине.

Кроме того, США обязуются оказывать долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную, безопасность, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защитить суверенную, независимую, демократическую Украину и сдержать будущую агрессию. ".

Полный текст соглашения будет опубликован на сайте Офиса президента.

28 апреля 2024 года Зеленский заявил, что соглашение о безопасности Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных идентичных договоров с другими союзниками.

В целом Украина заключила уже 17 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией и Японией.

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