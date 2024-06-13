Договор с США: Украина получит от Вашингтона эскадрильи самолетов, не только F-16
Безопасное соглашение, подписанное между Украиной и США, будет содержать, в частности, обязательства Вашингтона в поставке Киеву "эскадрилий боевых самолетов". Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.
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"В соглашении четко указано, что Америка поддерживает усилия Украины, направленные на победу в этой войне. Соглашение содержит положение о передовых оборонительных системах, таких как Patriot и эскадрильи истребителей – именно так, во множестве, эскадрильи – включая, но не ограничиваясь, F- 16", – сказал он.
В документе также подробно прописаны поставки необходимого вооружения, совместное производство и укрепление оборонных отраслей Украины и США путем кооперации.
"Это обеспечит не только безопасность, но и новые хорошие рабочие места для украинцев и американцев", – добавил глава государства.
- 28 апреля 2024 года Зеленский заявил, что безопасное соглашение Украины с США должно быть сильнейшим из уже заключенных идентичных договоров с другими союзниками.
- В целом Украина заключила уже 17 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией и Японией.
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