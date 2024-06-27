Появилось содержание договоров безопасности Украины с Евросоюзом, Эстонией и Литвой

Договоры были заключены между Украиной, ЕС, Литвой и Эстонией 27 июня в Брюсселе. В целом Украина подписала уже 20 подобных документов с союзниками

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заключили 27 июня соглашение о безопасности между Украиной и Евросоюзом. Пресс-служба Офиса президента кратко описала ее положения.

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"Эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств – членов ЕС предоставлять Украине широкую поддержку во всех ключевых областях: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь на протяжении десяти лет", – говорится в сообщении.

→ ЕС гарантирует Украине устойчивую и долгосрочную поддержку военным оборудованием, помощь в проведении оборонной реформы, сотрудничество в оборонной промышленности, помощь в киберзащите, поддержку энергетической и ядерной безопасности, обмен разведданными и т.д.

→ Европейские союзники будут предоставлять Украине макрофинансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку в восстановлении страны.

→ Киев, в свою очередь, обязуется продолжать реформы, усилить прозрачность и подотчетность полученной помощи, а также вносить вклад в безопасность ЕС и его стран.

→ Украина и ЕС проведут быстрые консультации по определению потребностей Украины в случае возможной предстоящей агрессии.

→ Подтверждается готовность всех государств-членов усиливать санкции ЕС против РФ, бороться с попытками обойти их, а также сотрудничать в противодействии гибридным и киберугрозам и обеспечении свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Также Украина заключила договор о безопасности с Эстонией и Литвой.

Таллин согласно соглашению обязуется предоставить Украине оборонную помощь на более чем 100 млн евро в 2024 году и будет продолжать разностороннюю поддержку в течение 10 лет. Эстонское правительство будет выделять не менее 0,25% ВВП ежегодно в течение 2024—2027 годов на военную поддержку.

Украина также получит от эстонских союзников гаубицы калибра 122 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы, ракеты, мины, гранатометы, беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы.

Владимир Зеленский и Кая Каллас (Фото: ОП)

Литва будет предоставлять Украине поддержку в области безопасности и современного военного оборудования в наземной, воздушной, морской, космической и киберэлектромагнитной сферах. Также потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства.

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото: ОП)

Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией и Литвой.

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