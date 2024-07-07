Президент Естонії прогнозує, що у наступне десятиліття Росія буде ще більш небезпечною

Алар Каріс закликав НАТО готуватись до ще більш ворожої поведінки Росії

Алар Каріс (фото – ЕРА)

НАТО має бути готове до того, що Росія в наступне десятиліття буде більш небезпечною, ніж у попереднє, і тому союзники з Альянсу повинні розглянути питання про збільшення своїх витрат на оборону до 3% валового внутрішнього продукту замість 2%. Як передає ERR, таку позицію висловив президент Естонії Алар Каріс під час пресконференції у Вільнюсі із литовським колегою Гітанасом Науседою.

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Лідери двох держав зустрілись для обговорення співпраці, регіональної безпеки та підготовки до саміту НАТО наступного тижня.

За словами Каріса, очевидно, що Росія залишатиметься найсерйознішою воєнною загрозою для НАТО ще дуже довго.

"У наступне десятиліття Росія буде більш ворожою, ніж у минуле. НАТО має бути до цього готове. Для цього у НАТО є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь", – сказав Каріс.

Він наголосив, що це вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що 2% ВВП кожного союзника може бути недостатньо.

"Нам потрібно обговорити підвищення амбіційних витрат на оборону до 2,5% або 3%", – сказав він.

За словами Каріса, також важливим є посилення протиповітряної оборони НАТО.

"Естонія готова отримати додаткові винищувачі союзників і системи протиповітряної оборони на ротаційній основі, як було домовлено минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі", – додав він.

27 червня Україна підписала безпекову угоду з Естонією.

6 липня стало відомо, що обіцяні Естонією системи протиповітряної оборони малої дальності Mistral та ракети вже доставлені в Україну.

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