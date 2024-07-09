В проекте коммюнике НАТО назвали путь Украины в альянс "необратимым" – CNN

Собеседник издания заметил – ожидается, что окончательная версия будет содержать эту формулировку

Владимир Зеленский. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В проекте текста совместного коммюнике НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назвали "необратимым". Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на трех собеседников, которые осведомлены о ситуации.

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Издание отметило, что вопрос, насколько сильные гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, стал ключевым источником дебатов между 32 членами альянса накануне саммита в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время журналисты утверждают, что проект может измениться до окончательного варианта, но наличие "необратимой" формулировки станет важным сигналом для Киева и Москвы.

Один из собеседников издания утверждает – Белый дом поддерживает использование этого слова в окончательном коммюнике, если в документе также будет подтверждено, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться.

Этот чиновник заметил – ожидается, что окончательная версия будет содержать эту формулировку.

Президент Зеленский анонсировал 4 июля, что Украина подпишет какое-то "сильное соглашение по безопасности" на саммите НАТО.

5 июля стало известно, что Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млн евро на вашингтонском саммите НАТО, но за это нужно проголосовать парламенту.

В преддверии саммита НАТО Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

Перед саммитом НАТО, который начнется уже 9 июля, союзники должны объявить дополнительные пакеты военной помощи Украине, сообщил генсек Альянса Столтенберг.

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