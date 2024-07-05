Байден після дебатів з Трампом відвідав лікаря, скаржився на застуду
Президент США Джо Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом минулого тижня. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на речника Білого дому Ендрю Бейтса.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За його словами, Байден звернувся до лікаря через застуду, яка його турбувала, і зараз він "добре одужує".
Як пише The Hill з посиланням на неназваних співрозмовників з команди Байдена, саме застуда заважала президенту США під час дебатів. Нібито через це він говорив тихим і хрипким голосом і намагався зв'язати ідеї воєдино або спростувати численні неправдиві заяви Трампа.
Виступ Байдена викликав занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента балотуватися на другий термін.
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
- 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.
- 4 липня газета WP писала: Трамп і його радники сподіваються що Байден продовжить передвиборчу боротьбу, оскільки "його буде легше перемогти, ніж інших демократів".
Читайте також: Байден заявив, що "облажався" на дебатах із Трампом – The Guardian