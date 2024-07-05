Байден після дебатів з Трампом відвідав лікаря, скаржився на застуду

У команді Байдена заявили, що саме застуда заважала президенту США під час дебатів, пише The Hill

Джо Байден (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Президент США Джо Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом минулого тижня. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на речника Білого дому Ендрю Бейтса.

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За його словами, Байден звернувся до лікаря через застуду, яка його турбувала, і зараз він "добре одужує".

Як пише The Hill з посиланням на неназваних співрозмовників з команди Байдена, саме застуда заважала президенту США під час дебатів. Нібито через це він говорив тихим і хрипким голосом і намагався зв'язати ідеї воєдино або спростувати численні неправдиві заяви Трампа.

Виступ Байдена викликав занепокоєння серед деяких демократів щодо здатності президента балотуватися на другий термін.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

4 липня газета WP писала: Трамп і його радники сподіваються що Байден продовжить передвиборчу боротьбу, оскільки "його буде легше перемогти, ніж інших демократів".

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