Байден заявив, що "облажався" на дебатах із Трампом – The Guardian

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що під час дебатів із кандидатом у президенти Дональдом Трампом "облажався", однак закликав виборців судити про нього за його перебуванням у Білому домі. Його слова цитує The Guardian.

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Байден наголосив, що залишиться в передвиборчих перегонах, навіть попри те, що низка опитувань показує, що тепер він відстає від Трампа приблизно на шість пунктів.

"У мене була погана ніч. І річ у тім, що я облажався. Я зробив помилку. Це 90 хвилин на сцені – подивіться, що я зробив за три з половиною роки", – сказав він.

4 липня Байден під час телефонних розмов із представниками штабу та зустрічей із законодавцями й губернаторами від Демократичної партії пообіцяв залишитися в президентських перегонах.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

Речниця Білого дому Жан-П'єр заявила, що, попри невдачу у теледебатах, Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО.

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