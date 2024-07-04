Байден проявить лідерство на саміті НАТО після провальних дебатів – Білий дім
Попри невдачу у теледебатах із Дональдом Трампом, президент США Джо Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
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У неї запитали, чи не боїться Байден, що його виступ у дебатах негативно вплине на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
"Іноземні лідери близько спілкувалися з президентом. Вони знають, з ким мають справу і наскільки він є ефективним", – відповіла Жан-П'єр.
Речниця Білого дому нагадала, що НАТО тільки зміцнилося та розширилося за президентства Байдена, і він продовжує займати лідерську позицію: "Коли йдеться про НАТО, йдеться про те, що зовнішня політика є важливою для продовження нашого світового лідерства та зміцнення нашої національної безпеки. І саме так президент думає щодня".
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа, що відбулися 27 червня, виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.
- 1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.
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