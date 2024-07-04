Байден проявить лідерство на саміті НАТО після провальних дебатів – Білий дім

Карін Жан-П'єр заявила, що світові лідери особисто знають президента США та розуміють його ефективність

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Попри невдачу у теледебатах із Дональдом Трампом, президент США Джо Байден продемонструє лідерські позиції Вашингтона на саміті НАТО. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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У неї запитали, чи не боїться Байден, що його виступ у дебатах негативно вплине на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

"Іноземні лідери близько спілкувалися з президентом. Вони знають, з ким мають справу і наскільки він є ефективним", – відповіла Жан-П'єр.

Речниця Білого дому нагадала, що НАТО тільки зміцнилося та розширилося за президентства Байдена, і він продовжує займати лідерську позицію: "Коли йдеться про НАТО, йдеться про те, що зовнішня політика є важливою для продовження нашого світового лідерства та зміцнення нашої національної безпеки. І саме так президент думає щодня".

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа, що відбулися 27 червня, виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

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