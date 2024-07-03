Байден пояснив, чому "ледь не заснув" на дебатах: втомився після перельотів

За його словами, це "не виправдання, але пояснення"

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден пояснив, чому виглядав втомленим на теледебатах із 45-м американським лідером Дональдом Трампом 27 червня. За словами Байдена, він почувався погано після низки авіаперельотів і зміни часових поясів, передає Reuters.

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"То був не мій найкращий вечір, але річ у тому, що я вчинив не дуже розумно. Я вирішив пару разів облетіти світ, перетнути із сотню часових поясів перед тим, як пішов на дебати. Я не дослухався до команди, потім повернувся і мало не заснув на сцені", – розповів американський президент.

За його словами, це "не виправдання, але пояснення".

Як зазначає видання, у червні Байден літав до Франції та Італії окремими поїздками з інтервалом приблизно у два тижні, мав нічний переліт із саміту Групи семи в Італії до Лос-Анджелеса 15 червня, а потім повернувся до Вашингтона. Перед дебатами 27 червня він провів шість днів у Кемп-Девіді.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

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