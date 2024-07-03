Білий дім: Байден відновиться після дебатів, йому не потрібно проходити тест на інтелект

Раніше медична команда президента визнала, що у когнітивному тесті для Байдена немає потреби, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр

Джо Байден (Фото: ЕРА/NATHAN HOWARD)

Президент США Джо Байден може відновитися після невдалих теледебатів, і йому не потрібно проходити тест на розумові здібності. Про це на брифінгу 2 липня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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"Він знає, як повернутися", – сказала вона, додавши, що раніше медична команда президента визнала: когнітивний тест для 81-річного Байдена "не є виправданим, в ньому нема потреби".

"Я досить регулярно спілкуюся з президентом — я бачу сильного і рішучого президента, який хоче і може працювати від імені американського народу", – сказала Жан-П'єр.

Речниця Білого дому додала, що Байден дійсно був хворим під час дебатів. За її словами, у нього й досі болить горло.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського лідера.

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