Белый дом: Байден восстановится после дебатов, ему не нужно проходить тест на интеллект

Ранее медицинская команда президента признала, что в когнитивном тесте для Байдена нет нужды, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

Джо Байден (Фото: ЕРА/NATHAN HOWARD)

Президент США Джо Байден может восстановиться после неудачных теледебатов и ему не нужно проходить тест на умственные способности. Об этом на брифинге 2 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Он знает, как вернуться", – сказала она, добавив, что ранее медицинская команда президента признала: когнитивный тест для 81-летнего Байдена "не оправдан, в нем нет нужды".

"Я достаточно регулярно общаюсь с президентом – я вижу сильного и решительного президента, который хочет и может работать от имени американского народа", – сказала Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что Байден действительно был болен во время дебатов. По ее словам, у него до сих пор болит горло.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского лидера.

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