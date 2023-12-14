Трамп: Надо заставить всех кандидатов в президенты сдавать тест на интеллект. Я его сдал

Экс-президент США выразил мнение, что действующий американский лидер Джо Байден "не способен сдать экзамен на умственные способности"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Айове предложил всем кандидатам в президенты Соединенных Штатов "сдать тест на интеллект". Об этом сообщает The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я прошел медосмотр, и прошел его на отлично. И я сдал когнитивный экзамен", – сказал он, добавив, что всех кандидатов в президенты Соединенных Штатов "следует заставить сдавать тест на интеллектуальные способности".

Трамп также выразил мнение, что действующий американский лидер Джо Байден "не способен сдать экзамен на IQ".

Вместе с Трампом несколько республиканцев настаивают на обязательном тестировании "остроты умственных способностей", в том числе кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли.

Когнитивный тест – комплекс тестов на IQ. Перед прошлыми президентскими выборами 2020 года Трамп говорил то же самое о Байдене. Тогда он заявил, что у власти должен быть человек с "острым умом", и привел в пример российского диктатора Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он добавил, что Байден "никогда не сдаст тест".

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

NYT писала, что в ЕС не знают, как обращаться с Трампом в случае его победы на выборах в 2024 году. Ряд европейских политиков считают, что приход Трампа к власти может фактически "развалить НАТО".

Читайте также: Республиканцы против помощи Украине из-за давления Трампа и журналиста Карлсона – конгрессмен