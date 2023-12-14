Трамп: Надо заставить всех кандидатов в президенты сдавать тест на интеллект. Я его сдал
Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Айове предложил всем кандидатам в президенты Соединенных Штатов "сдать тест на интеллект". Об этом сообщает The Hill.
"Я прошел медосмотр, и прошел его на отлично. И я сдал когнитивный экзамен", – сказал он, добавив, что всех кандидатов в президенты Соединенных Штатов "следует заставить сдавать тест на интеллектуальные способности".
Трамп также выразил мнение, что действующий американский лидер Джо Байден "не способен сдать экзамен на IQ".
Вместе с Трампом несколько республиканцев настаивают на обязательном тестировании "остроты умственных способностей", в том числе кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли.
Когнитивный тест – комплекс тестов на IQ. Перед прошлыми президентскими выборами 2020 года Трамп говорил то же самое о Байдене. Тогда он заявил, что у власти должен быть человек с "острым умом", и привел в пример российского диктатора Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он добавил, что Байден "никогда не сдаст тест".
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