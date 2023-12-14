Трамп: Треба змусити всіх кандидатів у президенти складати тест на інтелект. Я його склав

Експрезидент США висловив думку, що чинний американський лідер Джо Байден "не здатний скласти іспит на розумові здібності"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Колишній президент США Дональд Трамп на передвиборчому заході в Айові запропонував усім кандидатам у президенти Сполучених Штатів "скласти тест на інтелект". Про це повідомляє The Hill.

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"Я пройшов медогляд, і пройшов його на відмінно. І я склав когнітивний екзамен", – сказав він, додавши, що всіх кандидатів у президенти Сполучених Штатів "слід змусити складати тест на інтелектуальні здібності".

Трамп також висловив думку, що чинний американський лідер Джо Байден "не здатний скласти IQ-іспит".

Разом із Трампом декілька республіканців наполягають на обов'язковому тестуванні "гостроти розумових здібностей", зокрема кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Когнітивний тест — комплекс тестів на IQ. Перед минулими президентськими виборами у 2020 році Трамп казав те саме про Байдена. Тоді він заявив, що при владі має бути людина з "гострим розумом", і навів за приклад російського диктатора Володимира Путіна, китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Він додав, що Байден "ніколи не складе тест".

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

NYT писала, що у ЄС не знають, як поводитись з Трампом у разі його перемоги на виборах у 2024 році. Низка європейських політиків вважають, що прихід Трампа до влади може фактично "розвалити НАТО".

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