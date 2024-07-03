Байден объяснил, почему "чуть не уснул" на дебатах: устал после перелетов

По его словам, это "не оправдание, но объяснение"

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден объяснил, почему выглядел уставшим на теледебатах с 45-м американским лидером Дональдом Трампом 27 июня. По словам Байдена, он чувствовал себя плохо после ряда авиаперелетов и смены часовых поясов, передает Reuters.

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"Это был не мой лучший вечер, но дело в том, что я поступил не очень разумно. Я решил пару раз облететь мир, пересечь сотню часовых поясов перед тем, как пошел на дебаты. Я не прислушался к команде, потом вернулся и мало не уснул на сцене", – рассказал американский президент.

По его словам, это "не оправдание, но объяснение".

Как отмечает издание, в июне Байден летал во Францию и Италию отдельными поездками с интервалом примерно в две недели, имел ночной перелет с саммита Группы семи в Италии в Лос-Анджелес 15 июня, а затем вернулся в Вашингтон. Перед дебатами 27 июня он провел шесть дней в Кэмп Дэвиде.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

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