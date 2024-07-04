Байден проявит лидерство на саммите НАТО после провальных дебатов – Белый дом
Несмотря на неудачу в теледебатах с Дональдом Трампом, президент США Джо Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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У нее спросили, не боится ли Байден, что его выступление в дебатах негативно повлияет на саммит Североатлантического альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.
"Иностранные лидеры близко общались с президентом. Они знают, с кем имеют дело, и насколько он эффективен", – ответила Жан-Пьер.
Представительница Белого дома напомнила, что НАТО только укрепилось и расширилось при президентстве Байдена, и он продолжает занимать лидерскую позицию: "Когда речь идет о НАТО, речь идет о том, что внешняя политика важна для продолжения нашего мирового лидерства и укрепления нашей национальной безопасности. И именно так президент думает каждый день".
- Выступление Байдена на состоявшихся 27 июня дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев признали победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.
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