Байден проявит лидерство на саммите НАТО после провальных дебатов – Белый дом

Карин Жан-Пьер заявила, что мировые лидеры лично знают президента США и понимают его эффективность

Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Несмотря на неудачу в теледебатах с Дональдом Трампом, президент США Джо Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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У нее спросили, не боится ли Байден, что его выступление в дебатах негативно повлияет на саммит Североатлантического альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

"Иностранные лидеры близко общались с президентом. Они знают, с кем имеют дело, и насколько он эффективен", – ответила Жан-Пьер.

Представительница Белого дома напомнила, что НАТО только укрепилось и расширилось при президентстве Байдена, и он продолжает занимать лидерскую позицию: "Когда речь идет о НАТО, речь идет о том, что внешняя политика важна для продолжения нашего мирового лидерства и укрепления нашей национальной безопасности. И именно так президент думает каждый день".

Выступление Байдена на состоявшихся 27 июня дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев признали победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

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