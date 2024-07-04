Байден заявил, что "облажался" на дебатах с Трампом – The Guardian

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что во время дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом "облажался", однако призвал избирателей судить о нем по его пребыванию в Белом доме. Его слова цитирует The Guardian.

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Байден подчеркнул, что останется в предвыборной гонке, даже несмотря на то, что ряд опросов показывает, что теперь он отстает от Трампа примерно на шесть пунктов.

"У меня была плохая ночь. И дело в том, что я облажался. Я совершил ошибку. Это 90 минут на сцене – посмотрите, что я сделал за три с половиной года", – сказал он.

4 июля Байден во время телефонных разговоров с представителями штаба и встреч с законодателями и губернаторами от Демократической партии пообещал остаться в президентской гонке.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что, несмотря на неудачу в теледебатах, Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО.

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