Байден заверил, что не снимается с выборов и пообещал оставаться "до конца" – Reuters

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

Президент США Джо Байден в ходе телефонных разговоров с представителями штаба и встреч с законодателями и губернаторами от Демократической партии пообещал остаться в президентской гонке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников из команды Байдена.

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По словам двух собеседников, американский президент присоединился к телефонному разговору с "обеспокоенными" членами своей предвыборной команды и сказал им, что он не собирается снимать свою кандидатуру.

"Никто меня не выталкивает. Я не иду. Я в этой гонке до конца", — заявил Байден в отдельном электронном сообщении в рамках своей кампании.

Также он призвал американцев "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Вечером 3 июля Байден провел виртуальную и личную встречу с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона, чтобы заверить их, что он готов выполнять роль проводника партии после неудачного выступления на дебатах, пишет Reuters.

После этого трое губернаторов – лидеры Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда – встретились с журналистами и пообещали поддержать Байдена.

"Президент всегда поддерживал нашу спину. Мы также будем поддерживать его спину", – сказал губернатор Мэриленда Уэс Мур.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в свою очередь заявил, что выступление действующего президента на дебатах против Трампа было "плохим", но отметил, что Байден подходит для этой должности.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

Спикер Белого дома Жан-Пьер заявила, что, несмотря на неудачу в теледебатах, Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО.

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