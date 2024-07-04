Байден заверил, что не снимается с выборов и пообещал оставаться "до конца" – Reuters
Президент США Джо Байден в ходе телефонных разговоров с представителями штаба и встреч с законодателями и губернаторами от Демократической партии пообещал остаться в президентской гонке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников из команды Байдена.
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По словам двух собеседников, американский президент присоединился к телефонному разговору с "обеспокоенными" членами своей предвыборной команды и сказал им, что он не собирается снимать свою кандидатуру.
"Никто меня не выталкивает. Я не иду. Я в этой гонке до конца", — заявил Байден в отдельном электронном сообщении в рамках своей кампании.
Также он призвал американцев "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.
Вечером 3 июля Байден провел виртуальную и личную встречу с 24 губернаторами-демократами и мэром Вашингтона, чтобы заверить их, что он готов выполнять роль проводника партии после неудачного выступления на дебатах, пишет Reuters.
После этого трое губернаторов – лидеры Нью-Йорка, Миннесоты и Мэриленда – встретились с журналистами и пообещали поддержать Байдена.
"Президент всегда поддерживал нашу спину. Мы также будем поддерживать его спину", – сказал губернатор Мэриленда Уэс Мур.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз в свою очередь заявил, что выступление действующего президента на дебатах против Трампа было "плохим", но отметил, что Байден подходит для этой должности.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.
- Спикер Белого дома Жан-Пьер заявила, что, несмотря на неудачу в теледебатах, Байден продемонстрирует лидерские позиции Вашингтона на саммите НАТО.
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