WP: Трамп надеется, что Байден останется в гонке, ведь его "легче победить"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп и его советники надеются, что его оппонент, действующий американский лидер Джо Байден, продолжит предвыборную борьбу, поскольку "его будет легче победить, чем других демократов". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четырех осведомленных в этом вопросе собеседников.

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Хотя публично Трамп и его штаб утверждают, что демократам якобы поздно "менять лошадей на переправе", но приватно они начали готовиться к разным ситуациям, потому что считают, что другого демократа – не Байдена или вице-президента Камиллу Гаррис – будет победить сложнее.

Поэтому кампания Трампа ожидает, что Байден останется его единственным оппонентом, заявила пресс-секретарь 45-го президента США Кэролайн Левитт.

Кроме того, по данным собеседников журналистов, команда Трампа ожидает, что его победе не помешает даже возможное заключение по нескольким обвинениям.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского лидера.

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