Зеленский заявил, что хочет знать "мирный план" Трампа, если он есть. Готов встретиться

Президент Владимир Зеленский хочет знать, какой "мирный план" подразумевает 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Украинский президент настаивает, что Трамп должен озвучить свое видение завершения войны, и потенциально готов встретиться с ним.

"Если Трамп знает, как завершить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня <...> Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", – сказал Зеленский.

