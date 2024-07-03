Зеленский заявил, что хочет знать "мирный план" Трампа, если он есть. Готов встретиться

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

Президент Владимир Зеленский хочет знать, какой "мирный план" подразумевает 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

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Украинский президент настаивает, что Трамп должен озвучить свое видение завершения войны, и потенциально готов встретиться с ним.

"Если Трамп знает, как завершить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня <...> Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", – сказал Зеленский.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy tells @BloombergTV Donald Trump should come forward with his plan to quickly end the war with Russia, warning that any proposal must avoid violating the nation’s sovereignty https://t.co/GeByOh6x5L pic.twitter.com/VQKchCFtyO — Bloomberg (@business) July 3, 2024

25 июня Reuters писало, что двое советников Трампа представили "мирный план" для Украины. Он предусматривает, что при условии избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров. При этом Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

В ходе мирных переговоров предполагалось прекращение огня на основе существующих линий столкновения. Кроме продления военной помощи, в плане советников также предлагают принудить Россию к переговорам обещанием членства Украины в НАТО.

Представитель Белого дома Джон Кирби впоследствии скептически высказался об этом "мирном плане".

23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом, а в мае 2024 года заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

В июне 2024-го Трамп раскритиковал принятый Конгрессом закон о помощи Украине от США на $60 млрд, заявив, что эта помощь невыгодна.

В то же время, бывший спецпредставитель Госдепа США в отношении Украины считает, что Трамп "определенным образом прогрессирует в понимании Украины".

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