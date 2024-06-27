Белый дом ответил на "мирный план" Трампа для Украины. LIGA.net узнала, что думают нардепы

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Белый дом подтвердил – решение о начале переговоров с Россией по прекращению боевых действий будет принимать Украина. Такую позицию высказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ответ на сообщение о существовании "плана" 45-го американского президента Дональда Трампа.

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На брифинге Кирби попросили прокомментировать информацию агентства Reuters о том, что двое близких советников Трампа презентовали "план прекращения войны" с Россией, предусматривающий принуждение Киева к переговорам с Москвой и территориальные уступки.

Кирби скептически высказался о самом "мирном плане", о котором якобы говорили советники бывшего президента.

"Я не собираюсь обсуждать публично, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом", – сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что президент Джо Байден последовательно и решительно поддерживает Украину.

Кирби также акцентировал, что позиция Вашингтона остается неизменной: "ничего об Украине без Украины".

Он подчеркнул, что Белый дом не собирается принуждать Украину к территориальным уступкам, поскольку понимает, что если российскому диктатору Владимиру Путину позволят завоевать Украину, последствия будут тяжелыми.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил LIGA.net, что ни одного мирного плана Трампа еще нет и об этом можно будет серьезно говорить только если он станет президентом, и, "скорее всего, после того, как он сформирует свою внешнеполитическую команду".

"Пока что мы видим – это лишь очень общая идея прекратить российскую агрессию по дороге экономических рычагов, прежде всего цен на нефть. Даже если Трамп захочет когда-то посадить Украину и Россию за стол переговоров, он может очень быстро убедиться, что у Путина нет серьезного намерения вести переговоры и тем более выполнять достигнутые договоренности", – утверждает он.

Также он считает, что важно то, что Трамп имеет высокий уровень уверенности в силе США на международной арене и верит в то, что может заставить Путина прекратить агрессию.

Народный депутат от Голоса Андрей Осадчук заявил, что Трамп хочет выиграть выборы и потому только так следует рассматривать его заявления.

23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом, а в мае 2024 года заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

В июне Трамп раскритиковал принятый Конгрессом закон о помощи Украине от США на $60 млрд, заявив, что эта помощь невыгодна.

В то же время бывший спецпредставитель Госдепа США по отношению к Украине считает, что Трамп" определенным образом прогрессирует в понимании Украины".

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