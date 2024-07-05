Байден после дебатов с Трампом посетил врача, жаловался на простуду

В команде Байдена заявили, что простуда мешала президенту США во время дебатов, пишет The Hill

Джо Байден (Фото: Stan Gilliland/EPA)

Президент США Джо Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на прошлой неделе. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

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По его словам, Байден обратился к врачу из-за беспокоившей его простуды, и сейчас он "хорошо выздоравливает".

Как пишет The Hill со ссылкой на неназванных собеседников из команды Байдена, именно простуда мешала президенту США во время дебатов. Якобы из-за этого он говорил тихим и хриплым голосом и пытался "связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления Трампа".

Выступление Байдена вызвало беспокойство среди некоторых демократов по поводу способности президента баллотироваться на второй срок.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского лидера.

4 июля газета WP писала: Трамп и его советники надеются, что Байден продолжит предвыборную борьбу, поскольку "его будет легче победить, чем других демократов".

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