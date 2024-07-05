Байден после дебатов с Трампом посетил врача, жаловался на простуду
Президент США Джо Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на прошлой неделе. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на представителя Белого дома Эндрю Бейтса.
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По его словам, Байден обратился к врачу из-за беспокоившей его простуды, и сейчас он "хорошо выздоравливает".
Как пишет The Hill со ссылкой на неназванных собеседников из команды Байдена, именно простуда мешала президенту США во время дебатов. Якобы из-за этого он говорил тихим и хриплым голосом и пытался "связать идеи воедино или опровергнуть многочисленные ложные заявления Трампа".
Выступление Байдена вызвало беспокойство среди некоторых демократов по поводу способности президента баллотироваться на второй срок.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.
- 1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского лидера.
- 4 июля газета WP писала: Трамп и его советники надеются, что Байден продолжит предвыборную борьбу, поскольку "его будет легче победить, чем других демократов".
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