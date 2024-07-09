Белый дом заверил – у союзников США нет беспокойства по поводу Байдена перед саммитом НАТО

По данным Совбеза, администрация "не видит никаких признаков этого от союзников"

Джо Байден (Фото: EPA)

Белый дом отверг идею о том, что американскому президенту Джо Байдену придется уверять союзников США в своей пригодности к исполнению обязанностей в преддверии саммита НАТО после его выступления на дебатах. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, цитирует CNN.

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Кирби не считает, что союзников США следует уверять в американском лидерстве и преданности Байдена. По его словам, администрация "не видит никаких признаков этого от союзников".

"Совершенно наоборот. Разговоры, которые мы проводим с ними заранее, свидетельствуют о том, что они в восторге от этого саммита", – акцентировал он.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" дебатах против 45-го американского президента.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на дебатах.

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