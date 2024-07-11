Спикер Джонсон говорит, что союзники на саммите НАТО выражают обеспокоенность Байденом
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что мировые лидеры приватно выражают ему "беспокойство" президентом Джо Байденом и его способностью руководить Соединенными Штатами после неудачных теледебатов 27 июня. Об этом сообщает The Hill.
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По его словам, лидеры стран НАТО, прибывшие на саммит Альянса в Вашингтоне, подходят к нему со словами "глубокой обеспокоенности".
"Слабая Америка – это беда для всего мира", – заявил Джонсон. Спикер палаты добавил, что демократы находятся в полной растерянности, не зная, что делать дальше.
Он заверил, что у представителей партии Байдена нет "плана Б" или того, кто мог бы заменить президента на его месте.
- 9 июля 2024 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у союзников нет обеспокоенности Байдена накануне саммита НАТО.
- Открывая саммит НАТО, Байден объявил, что США и союзники передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны – четыре ЗРК Patriot и одну SAMP-T.
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