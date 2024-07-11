Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и лидерами Сената – видео

Стороны обсудили углубление сотрудничества между странами, ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь со стороны США

Владимир Зеленский и Майк Джонсон (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский 11 июля в Вашингтоне встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и делегацией американского Сената. Об этом он сообщил в соцсети X.

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"Я встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Ключевой темой нашего разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества", – написал Зеленский.

Он также обсудил с Джонсоном ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в реализации реформ на пути вступления в ЕС и НАТО.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0 - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 10 July 2024

Накануне спикер, отвечая на вопрос о снятии ограничений на удары Украины вглубь России, сказал: "Я являюсь сторонником этого. Это – воля Конгресса".

До этого украинский президент встретился с делегацией Сената США во главе с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером и лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом.

Они обсудили ситуацию в поле боя на дальнейшую помощь со стороны Соединенных Штатов.

Имела важное собрание с США Сенат leg de Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, по длине с сенаторами от всех партий.



We discussed the current battlefield занятость и American defense support. Я имею в виду о России... pic.twitter.com/vrfqfAfObx - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 10 July 2024

8 июля 2024 года журналисты Reuters анонсировали, что Зеленский должен встретиться с Джонсоном на полях саммита НАТО. В материале отмечалось, что эта встреча особенно важна на фоне опасений Украины и союзников, что США ограничат или прекратят предоставлять Киеву оружие, если президентом изберут республиканца Дональда Трампа.

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