Зеленский в Вашингтоне встретился со спикером Джонсоном и лидерами Сената – видео

Президент Владимир Зеленский 11 июля в Вашингтоне встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и делегацией американского Сената. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Я встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Ключевой темой нашего разговора было укрепление украинско-американского сотрудничества", – написал Зеленский.

Он также обсудил с Джонсоном ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины в реализации реформ на пути вступления в ЕС и НАТО.

