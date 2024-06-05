Майк Джонсон об ограничении ударов американским оружием по России: Я против Байдена в этом

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон считает, что нынешних разрешений для Вооруженных Сил Украины на использование оружия для ударов по России от администрации президента США Джо Байдена недостаточно. Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.

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На вопрос о частичном снятии ограничений на применение американского оружия для ударов по военным целям на территории РФ Джонсон заявил, что США не должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине.

"Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, чтобы дать отпор россиянам. Поэтому я против президента в этом. Я уже говорил об этом и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", — подчеркнул спикер Палаты представителей.

30 мая издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ.

The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

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