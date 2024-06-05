Майк Джонсон про обмеження на удари американською зброєю по Росії: Я проти Байдена у цьому

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для Збройних Сил України на використання зброї для ударів по Росії від адміністрації президента США Джо Байдена недостатньо. Про це він заявив у коментарі Голосу Америки.

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На запитання щодо часткового зняття обмежень на застосування американської зброї для ударів по військових цілях на території РФ Джонсон заявив, що США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні.

"Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, щоб дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і говоритиму знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – наголосив спікер Палати представників.

30 травня видання Politico із посиланням на анонімні джерела стверджувало, що американський лідер Джо Байден дозволив Україні застосовувати зброю США по російській території, але винятково у районах поряд із Харковом.

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ.

The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

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