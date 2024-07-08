Зеленский в Вашингтоне встретится с Майком Джонсоном. Это касается, в частности, Трампа

Владимир Зеленский и Майк Джонсон в Вашингтоне в 2023 году (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном во второй день саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на график американского чиновника.

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Журналисты напоминают, что центральной темой саммита Североатлантического альянса станет военная помощь Украине.

Как пишет Reuters, встреча Джонсона и Зеленского особенно важна на фоне опасений Украины и союзников, что США ограничат или прекратят предоставлять Киеву оружие, если президентом изберут республиканца Дональда Трампа.

В апреле Politico со ссылкой на осведомленные источники писало, что декабрьская встреча украинского президента со спикером Палаты в Вашингтоне повлияла на последнего в выделении Украине дополнительного, очень долгожданного финансирования.

По словам собеседников, Зеленский тогда заявил Джонсону, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля 2024 года", и подчеркнул, что потом не будет оружия.

Зеленский анонсировал 4 июля, что Украина подпишет какое-то "сильное соглашение о безопасности" на саммите НАТО.

5 июля стало известно, что Болгария рассматривает возможность выделить Украине 80 млн евро на вашингтонском саммите НАТО, но за это нужно проголосовать парламенту.

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