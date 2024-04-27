Зеленский в декабре повлиял на Джонсона, очертив срок одобрения помощи – Politico

По данным Politico, после разговора, спикер нижней палаты Конгресса поручил своему аппарату подготовить рабочий законопроект до установленного срока

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

На решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона по одобрению военной помощи Украине повлияла декабрьская встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собеседников.

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По словам собеседников, Зеленский во время встречи с Джонсоном в Вашингтоне в декабре 2023 года заявил спикеру, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля 2024 года", и подчеркнул, что потом не будет оружия.

Собеседники издания уточнили, что Джонсон воспринял этот прогноз как срок согласования финансирования.

По данным Politico, после разговора с Зеленским, спикер нижней палаты Конгресса поручил своему аппарату подготовить рабочий законопроект к установленному сроку, чтобы быть определенным.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джон Ходжес, который является одним из самых активных сторонников поддержки Украины в аппарате спикера. Как написало издание, он имел прямое влияние на Джонсона, утверждая, что, помогая Киеву, США смогут противостоять Ирану, Китаю и России немедленно и с минимальными затратами.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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