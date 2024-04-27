Зеленський у грудні вплинув на Джонсона, окресливши термін схвалення допомоги – Politico
На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо схвалення військової допомоги Україні вплинула груднева зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання Politico з посиланням на співрозмовників.
За словами співрозмовників, Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні 2023 року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й підкреслив, що потім не буде зброї.
Співрозмовники видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.
За даними Politico, після розмови з Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну, щоб бути визначеним.
Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Годжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера. Як написало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.
- Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.
- У рамках оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.
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