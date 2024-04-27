Зеленський у грудні вплинув на Джонсона, окресливши термін схвалення допомоги – Politico

За даними Politico, після розмови з Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо схвалення військової допомоги Україні вплинула груднева зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомило видання Politico з посиланням на співрозмовників.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовників, Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні 2023 року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й підкреслив, що потім не буде зброї.

Співрозмовники видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.

За даними Politico, після розмови з Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну, щоб бути визначеним.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Годжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера. Як написало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

У рамках оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.

Читайте також: Зеленський про допомогу від США: Будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах