Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Майком Джонсоном. Це стосується, зокрема, Трампа

Володимир Зеленський та Майк Джонсон у Вашингтоні у 2023 році (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном у другий день Саміту НАТО у Вашингтоні. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на графік американського посадовця.

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Журналісти нагадують, що центральною темою саміту Північноатлантичного альянсу буде військова допомога Україні.

Як пише Reuters, зустріч Джонсона та Зеленського особливо важлива на тлі побоювань України та союзників, що США обмежать або припинять надавати Києву зброю, якщо президентом оберуть республіканця Дональда Трампа.

У квітні Politico з посиланням на обізнані джерела писало, що груднева зустріч українського президента зі спікером Палати у Вашингтоні вплинула на останнього у виділенні Україні додаткового, дуже бажаного фінансування.

За словами співрозмовників, Зеленський тоді заявив Джонсону, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й підкреслив, що потім не буде зброї.

Зеленський анонсував 4 липня, що Україна підпише якусь "сильну безпекову угоду" на саміті НАТО.

5 липня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість виділити Україні 80 млн євро на вашингтонському саміті НАТО, але за це потрібно проголосувати парламенту.

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