Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та лідерами Сенату – відео

Сторони обговорили поглиблення співпраці між країнами, а також ситуацію на полі бою та подальшу допомогу з боку США

Володимир Зеленський та Майк Джонсон (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський 11 липня у Вашингтоні зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та делегацією американського Сенату. Про це він повідомив у соцмережі X.

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"Я зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Ключовою темою нашої розмови було зміцнення українсько-американської співпраці", – написав Зеленський.

Він також обговорив з Джонсоном очікування від саміту НАТО і прогрес України в реалізації реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.



We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

Напередодні спікер, відповідаючи на запитання щодо зняття обмежень на удари України вглиб Росії, сказав: "Я є прихильником цього. Це – воля Конгресу".

До цього український президент зустрівся із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Вони обговорили ситуацію на полі бою на подальшу допомогу з боку Сполучених Штатів.

I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.



We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024

8 липня 2024 року журналісти Reuters анонсували, що Зеленський має зустрітися з Джонсоном на полях саміту НАТО. У матеріалі зазначалося, що ця зустріч особливо важлива на тлі побоювань України та союзників, що США обмежать або припинять надавати Києву зброю, якщо президентом оберуть республіканця Дональда Трампа.

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