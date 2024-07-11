Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та лідерами Сенату – відео
Президент Володимир Зеленський 11 липня у Вашингтоні зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та делегацією американського Сенату. Про це він повідомив у соцмережі X.
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"Я зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Ключовою темою нашої розмови було зміцнення українсько-американської співпраці", – написав Зеленський.
Він також обговорив з Джонсоном очікування від саміту НАТО і прогрес України в реалізації реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО.
I met with House Speaker @SpeakerJohnson. The key topic of our conversation was strengthening Ukrainian-American cooperation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed expectations for the NATO Summit and Ukraine's progress in implementing reforms on its path to joining the EU and NATO. Continued budgetary… pic.twitter.com/9YNWHZqYm0
Напередодні спікер, відповідаючи на запитання щодо зняття обмежень на удари України вглиб Росії, сказав: "Я є прихильником цього. Це – воля Конгресу".
До цього український президент зустрівся із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом.
Вони обговорили ситуацію на полі бою на подальшу допомогу з боку Сполучених Штатів.
I had an important meeting with a US Senate delegation led by Democratic Leader @SenSchumer and Republican Leader @LeaderMcConnell, along with senators from both parties.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024
We discussed the current battlefield situation and American defense support. I informed them about Russia's… pic.twitter.com/vrfqfAfObx
- 8 липня 2024 року журналісти Reuters анонсували, що Зеленський має зустрітися з Джонсоном на полях саміту НАТО. У матеріалі зазначалося, що ця зустріч особливо важлива на тлі побоювань України та союзників, що США обмежать або припинять надавати Києву зброю, якщо президентом оберуть республіканця Дональда Трампа.
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