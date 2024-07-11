Зеленський у Вашингтоні зустрівся зі спікером Джонсоном та лідерами Сенату – відео
Володимир Зеленський та Майк Джонсон (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський 11 липня у Вашингтоні зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та делегацією американського Сенату. Про це він повідомив у соцмережі X.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Я зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Ключовою темою нашої розмови було зміцнення українсько-американської співпраці", – написав Зеленський.

Він також обговорив з Джонсоном очікування від саміту НАТО і прогрес України в реалізації реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО. 

Напередодні спікер, відповідаючи на запитання щодо зняття обмежень на удари України вглиб Росії, сказав: "Я є прихильником цього. Це – воля Конгресу".

До цього український президент зустрівся із делегацією Сенату США на чолі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером і лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом.

Вони обговорили ситуацію на полі бою на подальшу допомогу з боку Сполучених Штатів.

  • 8 липня 2024 року журналісти Reuters анонсували, що Зеленський має зустрітися з Джонсоном на полях саміту НАТО. У матеріалі зазначалося, що ця зустріч особливо важлива на тлі побоювань України та союзників, що США обмежать або припинять надавати Києву зброю, якщо президентом оберуть республіканця Дональда Трампа

Читайте також: Майк Джонсон про обмеження на удари американською зброєю по Росії: Я проти Байдена у цьому

Володимир ЗеленськийвійнаНАТОсшасамітМайк Джонсон